Підозрюваний у вбивстві співробітниці Верховної Ради затриманий поліцією

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві співробітниці Верховної Ради. kv.npu.gov.ua
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві співробітниці Верховної Ради України Антоніни Шпір.
Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, вбивцею виявився раніше судимий чоловік. Його прізвище не назвали.
"Ним виявився судимий у 2011 році за грабіж, 53-річний чоловік. Є серйозні підстави вважати, що саме він убив працівницю Верховної Ради. Мотиви вбивці встановлюються", – розповіло джерело.
Поліція також підозрює чоловіка в здійсненні серії інших важких злочинів.
Нагадаємо, 4 липня в кукурудзяному полі під Києвом між селами Вільне і Юрівка виявили тіло Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України.
Злочинець задушив жінку і вкрав її речі.
Як писав OBOZREVATEL, 4 липня під Києвом знайшли тіло Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України. Вона зникла 29 червня після того, як вийшла з маршрутки біля села Юрівка.
Пізніше стали відомі деякі деталі події. Біля вбитої Антоніни Шпір знайшли кляп і дві пляшки з різними речовинами. Тіло було без одягу, сумки і гроші вкрадені.
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