Підозрюваний у вбивстві співробітниці Верховної Ради затриманий поліцією

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві співробітниці Верховної Ради України Антоніни Шпір.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, вбивцею виявився раніше судимий чоловік. Його прізвище не назвали.

"Ним виявився судимий у 2011 році за грабіж, 53-річний чоловік. Є серйозні підстави вважати, що саме він убив працівницю Верховної Ради. Мотиви вбивці встановлюються", – розповіло джерело.

Поліція також підозрює чоловіка в здійсненні серії інших важких злочинів.

Нагадаємо, 4 липня в кукурудзяному полі під Києвом між селами Вільне і Юрівка виявили тіло Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України.

Злочинець задушив жінку і вкрав її речі.

Як писав OBOZREVATEL, 4 липня під Києвом знайшли тіло Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України. Вона зникла 29 червня після того, як вийшла з маршрутки біля села Юрівка.

Пізніше стали відомі деякі деталі події. Біля вбитої Антоніни Шпір знайшли кляп і дві пляшки з різними речовинами. Тіло було без одягу, сумки і гроші вкрадені.

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