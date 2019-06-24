Підозрюється родич: з'явилися подробиці про вбивство 9-річного хлопчика в Києві

Підозрюваним у вбивстві 9-річного Захара Черевка, який зник, а пізніше був знайдений убитим у Києві, є його родич.

У нього виник конфлікт із дитиною, в результаті чого він завдав їй тілесні ушкодження і сховав тіло в озері. Такі попередні дані розслідування опублікував "Інформатор".

"В підозрюваного зафіксовані психічні відхилення. У ЗМІ повідомляють про ножові поранення, але які саме тілесні ушкодження були нанесені, нам невідомо. Подробиці інциденту встановлюються", – уточнили в ЗМІ.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в поліції, мова йде про брата співмешканця матері дитини.

Захар Черевко Facebook Інфо Борщагівка

Нагадаємо, що хлопчик зник 22 червня після того, як приблизно о 8-ій вечора вийшов брати інтерв'ю у перехожих поряд зі своїм будинком на вул. Вербицького в Дарницькому районі.

23 червня, орієнтовно о 17:00, рятувальникам ДСНС надійшло повідомлення про знайдене в озері Вирлиця тіло людини.

"Як з'ясувалося, тіло дитини 2009 року народження перебувало на відстані 1 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою підручних засобів дістали його і передали правоохоронцям", – повідомили в пресслужбі ДСНС.

Озеро Вирлиця Facebook Вартові еспресо

Місце зникнення Google-карти

Як писав OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Дарина Лук'яненко.

Дитину цілодобово шукали півтисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази й пілоти.

19 червня близькі впізнали тіло зниклої дівчинки. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, найімовірніше, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката.

Затриманий за підозрою в убивстві 11-річної Дарини Лук'яненко мешканець Іванівки Одеської області зізнався у скоєному.

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