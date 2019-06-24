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Підозрюється родич: з'явилися подробиці про вбивство 9-річного хлопчика в Києві

27.2тЧитати матеріал російською

Підозрюваним у вбивстві 9-річного Захара Черевка, який зник, а пізніше був знайдений убитим у Києві, є його родич.

У нього виник конфлікт із дитиною, в результаті чого він завдав їй тілесні ушкодження і сховав тіло в озері. Такі попередні дані розслідування опублікував "Інформатор".

"В підозрюваного зафіксовані психічні відхилення. У ЗМІ повідомляють про ножові поранення, але які саме тілесні ушкодження були нанесені, нам невідомо. Подробиці інциденту встановлюються", – уточнили в ЗМІ.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в поліції, мова йде про брата співмешканця матері дитини.

Захар Черевко

Захар Черевко

Facebook Інфо Борщагівка

Нагадаємо, що хлопчик зник 22 червня після того, як приблизно о 8-ій вечора вийшов брати інтерв'ю у перехожих поряд зі своїм будинком на вул. Вербицького в Дарницькому районі.

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23 червня, орієнтовно о 17:00, рятувальникам ДСНС надійшло повідомлення про знайдене в озері Вирлиця тіло людини.

"Як з'ясувалося, тіло дитини 2009 року народження перебувало на відстані 1 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою підручних засобів дістали його і передали правоохоронцям", – повідомили в пресслужбі ДСНС.

Озеро Вирлиця

Озеро Вирлиця

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Місце зникнення

Місце зникнення

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Тема
Вбивство Захара Черевка в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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Юг Руси
Юг Руси
А если-бы не вышыватка .............
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Виня Ксения
Виня Ксения
Юг Руси, а если бы у тебя были в наличии мозги, а не вата...
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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Golan Sim
Golan Sim
ivanov koly, поц, ты один из них? ))
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ivanov koly
ivanov koly
Golan Sim, главная трагедия наших дней-кремлевские тролли. в статье написано-подозреваемый родственник-псих, а психов в россии сейчас стало поменьше-они рванули на Донбасс безнаказано маньячить
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