Підозрілі люди у чорній уніформі: з’явилися нові подробиці стрілянини у Києві

У вівторок, 20 серпня, у Києві, біля станції метро "Голосіївська", відбулася стрілянина, в результаті якої постраждали люди: правоохоронці затримали п’ятьох учасників події.

Як повідомили на сайті офіційного порталу Києва, під час обходу території Голосіївського парку співробітники КП "Муніципальна варта" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які гучно щось з’ясовували між собою.

Під час спроби наряду дізнатися про причини зібрання, невідомі почали ображати охоронців із вживанням нецензурної лексики.

Місце стрілянини у Києві

Як повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, наряд доповів про ситуацію оперативному черговому та керівництву. До місця події відправили два екіпажі групи швидкого реагування.

"Після прибуття патрулів та керівництва вони почали з’ясовувати обставини конфлікту з присутніми, однак невідомі особи здійснили напад на співробітників "Муніципальної варти" та відкрили стрільбу з вогнепальної зброї", – розповів Загуменний.

За його словами, невідомі здійснили постріл у бокове скло одного з патрульних авто ГШР, внаслідок чого водій отримав поранення голови. Його госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Крім того, старший охоронник чергового наряду отримав ножове поранення стегна.

Представники "Муніципальної варти" надали поліції всю інформацію щодо учасників конфлікту. Тому невдовзі правоохоронці затримали п’ятьох із них, частині вдалося втекти на декількох автомобілях.

Слідчі почали розслідувати кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля метро "Голосіївська" у Києві 20 серпня відбулася стрілянина, в результаті якої серйозно постраждали три особи, ще п'ятеро отримали незначні тілесні ушкодження. Фігурантами кривавої НП стали співробітники приватної охоронної фірми і "Муніципальної варти".

Пізніше народний депутат VIII скликання Ради Ігор Луценко повідомив, що учасниками стрілянини були приватна охоронна фірма "Лівий берег" і "Муніципальна варта".

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