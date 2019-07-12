Підкуп і "мертві душі": на Київщині зафіксували порушення перед виборами

На Київщині на виборчих дільницях у члени комісії записували померлих осіб. "Мертві душі" були помічені в Обухівському районі на 94 окрузі.
Про можливе порушення правоохоронцям повідомив народний депутат VIII скликання, зазначили в пресслужбі поліції Київської області.
"На думку заявника, в список кандидатів і членів дільничної виборчої комісії (ДВК) включені особи, яких вже немає в живих, які власноруч не писали заяву про наміри входження туди і не давали своєї згоди", – уточнили правоохоронці.
Ще один факт порушення зафіксували в селі Сквирського району. Кандидат у нардепи за допомогою своїх довірених осіб організував безкоштовний медогляд жителів, що розцінили як незаконну агітацію.
Порушення виборчого законодавства
Поліція в Київській області
Як писав OBOZREVATEL, начальника поліції Василькова Київської області Василя Первака відсторонили від виконання обов'язків через інформацію про його позаслужбовий зв'язок із кандидатом у нардепи.
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