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Підкуп і "мертві душі": на Київщині зафіксували порушення перед виборами

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На Київщині на виборчих дільницях у члени комісії записували померлих осіб. "Мертві душі" були помічені в Обухівському районі на 94 окрузі.

Про можливе порушення правоохоронцям повідомив народний депутат VIII скликання, зазначили в пресслужбі поліції Київської області.

"На думку заявника, в список кандидатів і членів дільничної виборчої комісії (ДВК) включені особи, яких вже немає в живих, які власноруч не писали заяву про наміри входження туди і не давали своєї згоди", – уточнили правоохоронці.

Ще один факт порушення зафіксували в селі Сквирського району. Кандидат у нардепи за допомогою своїх довірених осіб організував безкоштовний медогляд жителів, що розцінили як незаконну агітацію.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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