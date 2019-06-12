"Підірвуть наші люди": у Києві "замінували" понад 20 об'єктів

У Києві 12 червня знову надійшло повідомлення про масове "мінування" громадських місць і житлових будинків.

За всіма адресами виїхали правоохоронці, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. Невідомі зловмисники заявили, що "вибухи будуть у житлових будинках в орендованих нашими людьми квартирах".

У прес-службі поліції підтвердили, що "замінованими" виявилися більше 10 торгових центрів, житлові будинки і мережа супермаркетів, пише "Укрінформ".

"Є інформація про мінування 13 ТЦ, 16 житлових будинків та мереж магазинів. Почалася перевірка", – уточнили представники столичних правоохоронців.

Ілюстрація АіФ

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 5 червня невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося просто на візках. Також невідомі повідомили про нібито мінування всіх закладів McDonald's.

Через день невідомий повідомив про замінування більш ніж 20 різних об'єктів. Серед них – дитячі садки, кафе та лікарні.

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