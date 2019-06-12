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/Кримінал

"Підірвуть наші люди": у Києві "замінували" понад 20 об'єктів

6.6тЧитати матеріал російською

У Києві 12 червня знову надійшло повідомлення про масове "мінування" громадських місць і житлових будинків.

За всіма адресами виїхали правоохоронці, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook. Невідомі зловмисники заявили, що "вибухи будуть у житлових будинках в орендованих нашими людьми квартирах".

У прес-службі поліції підтвердили, що "замінованими" виявилися більше 10 торгових центрів, житлові будинки і мережа супермаркетів, пише "Укрінформ".

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"Є інформація про мінування 13 ТЦ, 16 житлових будинків та мереж магазинів. Почалася перевірка", – уточнили представники столичних правоохоронців.

Ілюстрація

Ілюстрація

АіФ

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 5 червня невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося просто на візках. Також невідомі повідомили про нібито мінування всіх закладів McDonald's.

Через день невідомий повідомив про замінування більш ніж 20 різних об'єктів. Серед них – дитячі садки, кафе та лікарні.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Алексеева Светлана
Алексеева Светлана
Спаcибo тому, кто показaл мне пpeкраcный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/so2jrxj Проcтo пpойдя опрoc пoлyчила почти полугoдoвую зарплaту)) Пользуйтecь, пoкa ecть вoзмoжнoсть=)
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
А где же доблесная новая полиция старого популиста министра МВД Аввакова, где СБУ доблесного героя УКраины сказочника Грицака, или они сами минируют и сами ищут!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это дело рук расейских yблюдков!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Махал Махалыч, ага, Путин лично звонил..
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