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/Кримінал

Підійшли на зупинці, били ногами: в Києві біля метро напали на підлітка

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У Києві біля метро "Нивки" група невідомих напала на перехожого підлітка і почала бити ногами в його гітару, яку хлопець ніс за спиною.

Потерпілий не був знайомий з нападниками і став випадковим об'єктом атаки, розповіла мати хлопця, Ольга Білоус, на своїй сторінці в Facebook.

"Двоє хлопців і двоє дівчат, років по 16-20. Молоді люди вирішили, що найкращий спосіб показати свою силу - це побити гітару на незнайомій людині, яка стоїть і чекає маршрутку. Як наслідок, гітара, інструмент, який він дуже любив, розбита, дитина перелякана і всю ніч кидалася в кошмарах", ‒ написала мама постраждалого.

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У Києві на підлітка напали біля метро

У Києві на підлітка напали біля метро

Facebook Ольга Біловус

У Києві на підлітка напали біля метро

У Києві на підлітка напали біля метро

Facebook Ольга Біловус

Жінка повідомила, що в момент нападу її син повертався з концерту творчих дітей в Чернігові, а гра на гітарі є його улюбленим хобі. Купити новий інструмент у сім'ї можливості немає.

Небайдужі користувачі соцмережі зразу ж запропонували скинутися для підлітка на нову гітару, а один із магазинів музичних інструментів запропонував знижку при покупці.

Як писав OBOZREVATEL, 19 березня в Києві троє школярів отримали травми під час бійки в різних навчальних закладах.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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