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26 грудня • оновлено в 17:07
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/ Кримінал

Під'їхали на авто: у Києві жінці посеред білого дня вистрелили в голову

23.2т
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У четвер, 26 грудня, у Києві, на Виноградарі невідомі відкрили стрілянину та влучили жінці у голову.

Нападники під'їхали до місця інциденту на авто, з якого і зробили постріл. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Пізніше інформацію про подію підтвердила і пресслужба поліції міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У цей час жінка, віком близько 60 років, перебувала біля пункту обміну валют. Куля влучила їй у голову.

У Києві жінці посеред білого дня вистрелили в голову

У Києві жінці посеред білого дня вистрелили в голову

Скріншот із відео

Невідомі стріляли із пістолета гумовими кулями. Потерпілій вдалося вижити, її забрали до лікарні.

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У пресслужбі поліції Києва відзначили, що інцидент трапився на проспекті Правди. Інформацію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Вирішуватиметься питання про надання події правової кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік вирішив помститися за звинувачення свого батька у крадіжці мангала і вистрілив у кривдника з вогнепальної зброї.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
А ведь не расследуют, как не повесили всем известных убийц Сотни, сжигавших живьемв Одессе, убивавших журналистов и писателей и бомбивших жилые кварталы Донбасса... Почему? -Потому что у барднерни и воров свои законы: красть, убивать и печать гебббббельсятину, чтобы сделать из Украины рабов и обслугу хунты... Вешай убийц и растлителей украинцев!!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вонючие росейские скоты в "ментовской шкуре" сидя на паРРаше уже "раскрыли" это дело и нашли "виновных"! Вот это и есть рюзге мир со всеми его одичалыми обитателями!
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2 из 3 ответов | показать все
Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Кацaп Кацaпыч, ты пропа г а н д он по р о х о б оттт... Иди воюй, трусливой ч м о :))))) На диване ты иксперд, а как в дело - трусливое барднеровское авно и обслуга воров и убийц :))))))))))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кaзяб Казяпыч, какой же ты смешной, тyпоголoвый xoxлоyйoбoк.
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0
Ш. Олег
Ш. Олег
Тут недавно, во время очередного исторического экскурса, упоминали средневековое название территорий, на которых расположена нынешняя Украина - "Дикие Поля"… Если в ближайшее время ничего не изменится, боюсь, оно снова войдёт в обиход.
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