Під'їхали на авто: у Києві жінці посеред білого дня вистрелили в голову

У четвер, 26 грудня, у Києві, на Виноградарі невідомі відкрили стрілянину та влучили жінці у голову.

Нападники під'їхали до місця інциденту на авто, з якого і зробили постріл. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Пізніше інформацію про подію підтвердила і пресслужба поліції міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У цей час жінка, віком близько 60 років, перебувала біля пункту обміну валют. Куля влучила їй у голову.

У Києві жінці посеред білого дня вистрелили в голову Скріншот із відео

Невідомі стріляли із пістолета гумовими кулями. Потерпілій вдалося вижити, її забрали до лікарні.

У пресслужбі поліції Києва відзначили, що інцидент трапився на проспекті Правди. Інформацію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Вирішуватиметься питання про надання події правової кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік вирішив помститися за звинувачення свого батька у крадіжці мангала і вистрілив у кривдника з вогнепальної зброї.

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