Під офісом "Свободи" в Києві в ході зіткнень побили трьох поліцейських. Фото

Зіткнення під офісом "Свободи" в Києві. Колаж

В офіс політичної партії "Свобода" в Києві ввечері 2 вересня прибула поліція для проведення процесуальних дій. В результаті між сторонами виник конфлікт.

Троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, повідомили в пресслужбі Національної поліції Києва. Подію також прокоментував голова партії Олег Тягнибок на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Медичну допомогу поліцейським надали без госпіталізації. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

У якій справі співробітники департаменту стратегічних розслідувань поліції відвідали офіс "Свободи" в поліції не уточнили.

Конфлікт під офісом "Свободи" в Києві Олег Тягнибок в Facebook

Поліцейські отримали тілесні ушкодження Олег Тягнибок в Facebook

За словами Олега Тягнибока, поліція прийшла в офіс партії, щоб затримати депутата Київради Володимира Назаренко. Близько опівночі силовики відступили.

"Зараз під Київським офісом "Свободи" близько 50 аваковський поліцейських і спецназівців. Можливий штурм офісу. Хочуть затримати Володю Назаренко, ветерана московсько-української війни, лейтенанта батальйону "Київська Русь", депутата Київради. Це все напередодні завтрашньої сесії Київради і місцевих виборів", – написав Тягнибок.

Коментар голови партії Олег Тягнибок в Facebook

Офіс партії "Свобода" в Києві Олег Тягнибок в Facebook

Тягнибок показав фото з місця інциденту Олег Тягнибок в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, під Києвом натовп влаштував перестрілку з рушниць посеред вулиці. У соцмережі виклали відео конфлікту, зняте очевидцем.

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