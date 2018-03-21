Під носом у поліцейських: у Києві розбили голову чоловіку

У Києві в Печерському районі на бульварі Лесі Українки побили і пограбували чоловіка.
Як повідомив місцевий житель Сергій Биков на своїй сторінці в Facebook, надзвичайна подія сталася в середу, 21 березня.
"Виходжу з двору, і тут встає чувак з розбитою головою. Якісь мудаки розбили голову і обікрали", - написав очевидець.
Сергій Биков, Facebook
У коментарях Биков додав, що поліція відразу ж була на місці інциденту.
"Поліція прийшла відразу, опорний пункт у цьому ж будинку", - наголосив він.
Також киянин повідомив, що пізніше приїхала "швидка допомога" і забрала потерпілого.
Як повідомляв "Обозреватель", під Києвом напали на дітей в Будинку культури.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".