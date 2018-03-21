Під носом у поліцейських: у Києві розбили голову чоловіку

У Києві в Печерському районі на бульварі Лесі Українки побили і пограбували чоловіка.

Як повідомив місцевий житель Сергій Биков на своїй сторінці в Facebook, надзвичайна подія сталася в середу, 21 березня.

"Виходжу з двору, і тут встає чувак з розбитою головою. Якісь мудаки розбили голову і обікрали", - написав очевидець.

Сергій Биков, Facebook

У коментарях Биков додав, що поліція відразу ж була на місці інциденту.

"Поліція прийшла відразу, опорний пункт у цьому ж будинку", - наголосив він.

Також киянин повідомив, що пізніше приїхала "швидка допомога" і забрала потерпілого.

Як повідомляв "Обозреватель", під Києвом напали на дітей в Будинку культури.