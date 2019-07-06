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Під "мостом закоханих" у Києві знайшли труп: всі подробиці

8.3тЧитати матеріал російською

З пішохідного мосту в Києві, який в народі називають "мостом закоханих", впала людина. Вона розбилася насмерть.

Як повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, шансів вижити у неї не було (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За попередньою інформацією, загиблий вчинив суїцид. На місці працюють правоохоронці.

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Як пише "Інформатор", посилаючись на дані поліції, загиблому було близько 40 років. Точні причини події поки невідомі. На місце трагедії прибула родичка чоловіка, яка не змогла прокоментувати ситуацію через стресовий стан.

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

"Інформатор"

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

"Інформатор"

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

"Інформатор"

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 3 липня в одній з квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари. Це сталося за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 22/1. Виклик до правоохоронців надійшов близько 15:30. Мешканці під'їзду повідомили, що відчули в будинку неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що джерело знаходиться в квартирі №229, двері в яку не були замкнені.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Безответная любофь..Он любил внаукраину, но она не отвечала ему взаимностью..
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
От хорошей жизни,видать. И чем дальше тем будет больше. И чем больше умрет тем больше сэкономят на пенсиях. Хотя до нее и так 90%украинцев не доживут. ЗЕмля,понимешь
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Юг Руси
Юг Руси
З почином! )))))))))))))
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