Під "мостом закоханих" у Києві знайшли труп: всі подробиці

З пішохідного мосту в Києві, який в народі називають "мостом закоханих", впала людина. Вона розбилася насмерть.

Як повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, шансів вижити у неї не було (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За попередньою інформацією, загиблий вчинив суїцид. На місці працюють правоохоронці.

Як пише "Інформатор", посилаючись на дані поліції, загиблому було близько 40 років. Точні причини події поки невідомі. На місце трагедії прибула родичка чоловіка, яка не змогла прокоментувати ситуацію через стресовий стан.

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві "Інформатор"

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві "Інформатор"

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві "Інформатор"

Суїцид на "мосту закоханих" у Києві "Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 3 липня в одній з квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари. Це сталося за адресою вулиця Архітектора Вербицького, 22/1. Виклик до правоохоронців надійшов близько 15:30. Мешканці під'їзду повідомили, що відчули в будинку неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що джерело знаходиться в квартирі №229, двері в яку не були замкнені.

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