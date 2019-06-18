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Під Києвом знайшли зниклу безвісти 11-річну дівчинку

29.8тЧитати матеріал російською

Під Києвом у селищі Макарів знайшли 11-річну мешканку Вінницької області Ангеліну Макарову, яка вважалася безвісти зниклою.

Її розшук проводився по всій Україні, повідомили в прес-службі місцевої поліції. Дівчинка з с. Калинівка Вінницької області поїхала до своєї подруги в Київ 16 червня.

"Погостювавши і вирішивши повернуться додому, переплутала номери маршрутки і поїхала у Макарів, де її і знайшли поліцейські", – уточнили правоохоронці.

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Шукали Ангеліну за допомогою камер відеоспостереження, передає ТСН. До того, як місцеперебування дівчинки стало відомо, її зафіксували в райцентрі Київщини, де вона розмінювала гроші. Попередньою версією зникнення була втеча з дому, оскільки дівчинка завчасно зібрала необхідні речі й потайки взяла гроші.

Знайдена дівчинка

Знайдена дівчинка

Поліція в Київській області

Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. До пошуків були підключені поліція, співробітники Нацгвардії, водолази та авіація.

Прикмети Даші: на вигляд дівчинці 11-13 років, зріст приблизно 140 сантиметрів, худорлява, русяве волосся, карі очі. Одягнена в білу футболку з малюнком рожевого і білого фламінго, світло-рожеві шорти, чорні босоніжки, із собою мала сумочку з різнокольоровими блискітками. Поліція хоч і задіяла величезні сили, але хід пошуків не коментує.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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