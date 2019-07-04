Під Києвом знайшли труп працівниці Верховної Ради

Під Києвом знайшли тіло Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді України. Вона зникла 29 червня після того, як вийшла з маршрутки біля села Юрівка.

Рідні жінки оголосили її пошук в соцмережах, але ніякої інформації про неї не було. На початку липня в кукурудзяному полі між двома селищами знайшли її труп, пише LB.ua.

"На тілі виявлено сліди насильства. Шукаємо вбивць", – повідомив речник поліції Київщини Микола Жукович.

Антоніна Шпір Facebook "Київ Оперативний"

За даними групи "Київ Оперативний" в Facebook, жінка зникла після того, як вийшла з маршрутки "Фастів-Юрівка" та пішки вирушила через поле в село Диміновка.

Як писав OBOZREVATEL, в березні 2019 під Києвом в Яготинському районі знайшли обгоріле тіло чоловіка з множинними пораненнями. Труп лежав на узбіччі між двома населеними пунктами.

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