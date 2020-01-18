Під Києвом знайшли тіло 16-річного хлопця: перші подробиці загадкової трагедії

16-річний Павло, якого знайшли мертвим у селі Бабинці під Києвом, останній раз був помічений в компанії своїх друзів.

Як повідомляє ТСН, хлопець не повернувся додому в п'ятницю, 17 січня. Місцеві жителі прочесали всі ліси навколо, а потім знайшли біля ставка шапку і телефон Павла.

У суботу, 18 січня, його тіло знайшли в п'яти метрах від берега. Поліція продовжує з'ясовувати подробиці і причини трагедії.

Під Києвом знайшли труп 16-річного Павла скріншот

Під Києвом знайшли труп 16-річного Павла скріншот

Під Києвом знайшли труп 16-річного Павла скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік.

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