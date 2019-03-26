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/Кримінал

Під Києвом зіштовхнулися 9 авто: фото масштабної ДТП

1.4тЧитати матеріал російською

На Бориспільському шосе під Києвом 26 березня зіткнулися водночас дев'ять автомобілів. У масштабній ДТП ніхто не постраждав.

За словами свідків, спочатку учасниками аварії стали два легкові авто. Водії оформляли подію за європротоколом, а в цей час автомобілі почали врізатися в них один за одним, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серйозні пошкодження отримали декілька авто, водіям довелося викликати поліцейських для фіксації аварії.

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Під Києвом трапилася масштабна ДТП

Під Києвом трапилася масштабна ДТП

"Інформатор"

"Аварія зайняла дві крайні ліві смуги, але заторів не було", ‒ уточнили в ЗМІ.

Під Києвом зіткнулися 9 авто

Під Києвом зіткнулися 9 авто

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року в Києві зіткнулися одразу п'ять авто. Найсильніше в аварії пошкодився автомобіль Daewoo, який зіткнувся із позашляховиком. А той в'їхав у мікроавтобус, який "зім'яв" ще одну іномарку. П'ятим учасником стало авто марки Mazda.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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