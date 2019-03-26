Під Києвом зіштовхнулися 9 авто: фото масштабної ДТП

На Бориспільському шосе під Києвом 26 березня зіткнулися водночас дев'ять автомобілів. У масштабній ДТП ніхто не постраждав.

За словами свідків, спочатку учасниками аварії стали два легкові авто. Водії оформляли подію за європротоколом, а в цей час автомобілі почали врізатися в них один за одним, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серйозні пошкодження отримали декілька авто, водіям довелося викликати поліцейських для фіксації аварії.

Під Києвом трапилася масштабна ДТП "Інформатор"

"Аварія зайняла дві крайні ліві смуги, але заторів не було", ‒ уточнили в ЗМІ.

Під Києвом зіткнулися 9 авто "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року в Києві зіткнулися одразу п'ять авто. Найсильніше в аварії пошкодився автомобіль Daewoo, який зіткнувся із позашляховиком. А той в'їхав у мікроавтобус, який "зім'яв" ще одну іномарку. П'ятим учасником стало авто марки Mazda.

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