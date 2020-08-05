Під Києвом згоріла фура з посилками Нової пошти. Фото

Під Києвом на Бориспільській трасі загорівся фургон Нової пошти. Причіп з посилками практично повністю вигорів.

Як повідомили OBOZREVATEL в поліції Київської області, постраждалих в пригоді немає. Імовірно займання сталося через несправність в електропроводці автомобіля.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце, загасили вогонь.

Правоохоронці встановлюють причину займання.

На Бориспільській трасі загорівся автомобіль Нової пошти (Київ оперативний)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, неподалік від села Мар'янське Дніпропетровської області під час руху по трасі загорівся автомобіль "ВАЗ 2106". Водій легковика не постраждав – він встиг вибігти з авто до того, як вогонь перекинувся на салон.