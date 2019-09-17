Під Києвом згоріла дача Гонтаревої: з'явилося уточнення щодо постраждалих

Під час пожежі в селі Гореничі Київської області на дачі ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої перебував охоронець.
За попередньою інформацією, він не постраждав, повідомила прессекретарка ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, пише "112 Україна".
"За попередніми даними, потерпілих у результаті пожежі немає, охоронець, скажімо так, не постраждав, але це остаточно буде ще з'ясовуватися", – заявила вона.
За словами Рубан, осередки загоряння були в різних місцях.
Пожежа на дачі Гонтаревої
Пожежа на дачі Гонтаревої
Вогонь повністю знищив будівлю
"Поки відомо, що нам надійшло повідомлення о 3 годині 13 хвилин. На місці ліквідації пожежі працювали 6 одиниць нашої техніки, 1 одиниця допоміжної техніки. Ну, вогнем пошкоджено практично весь будинок, тому що осередки загоряння перебували в різних місцях. Щодо остаточної причини пожежі, всіх інших обставин – на місці працює слідчо-оперативна група, вона вже займається з'ясуванням", – підсумувала вона.
Як писав OBOZREVATEL, сама Гонтарева заявила, що причиною пожежі є підпал. За її словами, невідомі перекинули через паркан пляшки з горючою сумішшю. У поліції озвучили декілька версій НП.
В Офісі президента України назвали подію брутальним злочином, розкриття якого має стати пріоритетом правоохоронців.
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