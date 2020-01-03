Під Києвом затримали наркодилерку з Офісу генпрокурора

Працівницю Офісу генерального прокурора України запідозрили у співучасті в торгівлі наркотиками і затримали.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За їхньою інформацією, за місцем проживання жінки в смт Боярка Київської області був проведений обшук.

Під час нього було виявлено та вилучено 30 таблеток метадону. Також встановлено, що підозрювана причетна до збуту наркотичних речовин. Саме на підставі цього і було здійснено затримання працівниці Офісу генпрокурора.

Наркотики "Наблюдатель"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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