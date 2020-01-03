Під Києвом затримали наркодилерку з Офісу генпрокурора

Працівницю Офісу генерального прокурора України запідозрили у співучасті в торгівлі наркотиками і затримали.
Про це повідомляє УНН, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За їхньою інформацією, за місцем проживання жінки в смт Боярка Київської області був проведений обшук.
Під час нього було виявлено та вилучено 30 таблеток метадону. Також встановлено, що підозрювана причетна до збуту наркотичних речовин. Саме на підставі цього і було здійснено затримання працівниці Офісу генпрокурора.
Наркотики
"Наблюдатель"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 листопада НАБУ затримало на хабарі у 150 тис. доларів директорку департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю. Разом із нею були затримані й інші учасники злочинного угруповання.
Також Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що крім директорки департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.
Вищий антикорупційний суд застосував до Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Пізніше стало відомо, що спільниця Кондзелі, ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича кілька разів зустрічалася з кандидатом на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України" і переконувала його у впливовості працівниці ОП.
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