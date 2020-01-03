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3 січня • оновлено в 18:23
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/ Кримінал

Під Києвом затримали наркодилерку з Офісу генпрокурора

4.1т
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Працівницю Офісу генерального прокурора України запідозрили у співучасті в торгівлі наркотиками і затримали.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За їхньою інформацією, за місцем проживання жінки в смт Боярка Київської області був проведений обшук.

Під час нього було виявлено та вилучено 30 таблеток метадону. Також встановлено, що підозрювана причетна до збуту наркотичних речовин. Саме на підставі цього і було здійснено затримання працівниці Офісу генпрокурора.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
наркотрафік Кримінал
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Недострана хаоса и дегродации.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир ,палёнка наркота,суицид,
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Охренеть... Из генпрокуратуры??? Да у вас правда Габон господа...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Чистяков Шурик, шура , да у вас демократия чистая как слеза крокодила гены
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