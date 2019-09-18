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18 вересня • оновлено в 09:19
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Під Києвом затримали банду, яка скоїла серію гучних вбивств. Фото

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У Київській області затримали злочинну банду, яка причетна мінімум до трьох гучних вбивств.

Про це в Facebook повідомив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов, який прояснив деталі слідства.

Так, у вересні 2016 року у Київщині вбили директора компанії "Caparol". Бізнесмена розстріляли з вогнепальної зброї.

"Робота слідчо-оперативної групи не припинялася протягом 2017-2018 років. Вдалося повністю встановити процес підготовки злочину, виконання та приховування слідів і знищення речових доказів. Але не було головного – підозрюваних", – зазначив поліцейський.

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У січні 2019 року було вбито начальника відділу реклами Київського метрополітену.

"Чоловіка вбили трьома ударами ножем в спину. Так підступно і жорстоко. Розслідування показало, що вбивство готували заздалегідь і це не вулична бійка, а добре спланований злочин. Велика кількість оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій протягом майже дев'яти місяців дозволило вийти на злочинну організацію, учасники якої спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів насильницького характеру", – розповів Нєбитов.

Поліцейський прояснив, що слідство зв'язало два цих гучних вбивства. У вересні цього року відбулося затримання підозрюваних. В ході обшуків поліція отримала неспростовні докази причетності до злочинів.

В ході обшуків були вилучені зброя, боєприпаси, кошти, документи, жорсткі диски та інше. Затриманим оголошені підозри за створення злочинної організації та вчинення двох умисних вбивств. Максимальне покарання – довічне ув'язнення, зазначив Нєбитов.

"Упевнений, це не останні раніше скоєні злочини на їхньому рахунку, як і не останні затримання в цих кримінальних виробництвах", – підсумував він.

затримання банди

затримання банди

Facebook \ Андрій Небитов

затримання банди

затримання банди

Facebook\Андрій Нєбитов

затримання банди

затримання банди

Facebook\Андрій Нєбитов

затримання банди

затримання банди

Facebook\Андрій Нєбитов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Крушинка Васильківського району Київської області у вівторок, 20 вересня 2016 року, невідомі вбили директора компанії "Сaparol" Павла Зможний. Поліція почала розслідування. Через кілька днів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в справі розглядається версія вбивства на замовлення.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство Національна поліція України
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