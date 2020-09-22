Під Києвом застрелили чоловіка: озвучено версію вбивства

У Ворзелі Київської області 21 вересня близько 14:00 невідомий зловмисник застрелив чоловіка.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело у правоохоронних органах, попередньо, вбивство сталося через борги загиблого.

"Нібито вбитий винен був зловмисникові близько 40 тисяч доларів. Був лише один постріл", – зазначив він.

У пресслужбі поліції Київської області уточнили, що повідомлення про вбивство у Ворзелі до них надійшло від перехожого.

"На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням черевної порожнини і встановили його особу. Ним виявився 40-річний громадянин, який раніше був судимий за вчинення незаконного заволодіння автотранспорту", – розповіли в поліції.

Убитий був раніше судимий за автоугони. Прес-служба поліції Київщини

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Бучі Київської області двоє зловмисників насильно посадили чоловіка в автомобіль Mercedes і відвезли в невідомому напрямку.