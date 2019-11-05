Під Києвом загорівся пасажирський потяг: подробиці моторошної НП

У ніч на 5 листопада між залізничними станціями Ірпінь та Біличі (Київська область) загорівся локомотив потягу "Київ-Ковель". Транспортний засіб перевозив 146 пасажирів.

Повідомлення до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло о 00:01, написала пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події прибули рятувальники. Резервний локомотив відбуксирував 15 вагонів потягу з пасажирами на станцію Біличі.

Під Києвом загорівся пасажирський потяг ГУ ДСНС України у Київській області

Внаслідок пожежі було пошкоджено високовольтну камеру локомотиву, прилади керування та скло кабіни. Травми отримав чоловік, 1992 року народження, якого доправили до Бучанської ЦРЛ із діагнозом "отруєння чадним газом".

Під Києвом загорівся пасажирський потяг ГУ ДСНС України у Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в електричці "Укрзалізниці" під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. НП трапилася поблизу міста Жмеринка Вінницької області. Постраждалих немає.

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