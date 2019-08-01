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Під Києвом загорівся АЗК: у постраждалого серйозні опіки

1.3т Читати матеріал російською

У Київській області в с. Тарасівка 1 серпня загорівся автозаправний комплекс, у результаті чого постраждала одна особа.

Чоловіка госпіталізували з серйозними опіками, повідомили в пресслужбі ДСНС на Київщині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Горіло розлите дизельне пальне на площі 150 кв. м та дві ємності по 20 куб. м кожна – з бензином і скрапленим газом, будівля охорони й автомобіль Audi", – уточнили рятувальники.

Пожежа в Тарасівці

Пожежа в Тарасівці

ДСНС в Київській області

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Пожежа в Тарасівці

Пожежа в Тарасівці

ДСНС в Київській області

Пожежа в Тарасівці

Пожежа в Тарасівці

ДСНС в Київській області

Травми отримав охоронець, його госпіталізували в опіковий центр.

Пожежа в Тарасівці

Пожежа в Тарасівці

ДСНС в Київській області

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом у місті Буча 23 червня спалахнула потужна пожежа на території складу металоконструкцій. Загорілися приблизно 1600 квадратних метрів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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