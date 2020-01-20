Посперечалися через Зеленського: під Києвом з рушниці застрелили ветерана АТО

На Київщині у селищі міського типу Іванків чоловік застрелив із рушниці свого товариша, ветерана АТО.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Київській області. Як стало відомо, поліція зупинила автомобіль "УАЗ" за порушення правил дорожнього руху.

На задньому сидінні машини виявився труп чоловіка зі слідами вогнепального поранення. Водій "УАЗа" зізнався у вбивстві. За його словами, чоловіки разом розпивали алкоголь, потім у салоні автомобіля між ними виникла сварка. Один із них дістав рушницю і вистрілив у товариша, який сидів ззаду.

У поліції додали, що і підозрюваний, і жертва воювали на Донбасі.

Пресофіцер поліції Київщини Микола Жукович розповів "Фактам", що причиною суперечки стали політичні питання.

"Чоловіки почали сперечатися про те, який з президентів України більш ефективний – Петро Порошенко або Володимир Зеленський. Сварка не вщухла і після того, коли обидва ветерана сіли в автомобіль УАЗ і вирушили додому. Один з них знаходився на задньому сидінні. Мабуть, коли аргументів в суперечці більше не залишилося, водій пригальмував, взяв мисливську рушницю, яка була у нього в машині, і вистрілив в свого опонента", – повідомив він.

Під Києвом із рушниці застрелили ветерана АТО Нацполіція в Київській області

Під Києвом із рушниці застрелили ветерана АТО Нацполіція в Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на неділю, 19 січня, біля одного з кафе помер 32-річний чоловік із колотою раною шиї. Він виявився учасником бойових дій.

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