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20 січня • оновлено в 12:45
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Посперечалися через Зеленського: під Києвом з рушниці застрелили ветерана АТО

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На Київщині у селищі міського типу Іванків чоловік застрелив із рушниці свого товариша, ветерана АТО.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Київській області. Як стало відомо, поліція зупинила автомобіль "УАЗ" за порушення правил дорожнього руху.

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На задньому сидінні машини виявився труп чоловіка зі слідами вогнепального поранення. Водій "УАЗа" зізнався у вбивстві. За його словами, чоловіки разом розпивали алкоголь, потім у салоні автомобіля між ними виникла сварка. Один із них дістав рушницю і вистрілив у товариша, який сидів ззаду.

У поліції додали, що і підозрюваний, і жертва воювали на Донбасі.

Пресофіцер поліції Київщини Микола Жукович розповів "Фактам", що причиною суперечки стали політичні питання.

"Чоловіки почали сперечатися про те, який з президентів України більш ефективний – Петро Порошенко або Володимир Зеленський. Сварка не вщухла і після того, коли обидва ветерана сіли в автомобіль УАЗ і вирушили додому. Один з них знаходився на задньому сидінні. Мабуть, коли аргументів в суперечці більше не залишилося, водій пригальмував, взяв мисливську рушницю, яка була у нього в машині, і вистрілив в свого опонента", – повідомив він.

Під Києвом із рушниці застрелили ветерана АТО

Під Києвом із рушниці застрелили ветерана АТО

Нацполіція в Київській області

Під Києвом із рушниці застрелили ветерана АТО

Під Києвом із рушниці застрелили ветерана АТО

Нацполіція в Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на неділю, 19 січня, біля одного з кафе помер 32-річний чоловік із колотою раною шиї. Він виявився учасником бойових дій.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га! Молодец! Только протупил немного, надо было потом и самому застрелиться.
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Оба киборги? Не?
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2
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Лазарев Ярослав, kы6apги не вмирають))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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