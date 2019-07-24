Під Києвом із лабораторії вилучили наркотики на $5 млн

У Київській області діяла масштабна нарколабораторія транснаціонального злочинного угруповання "Хімпром".

Щомісяця в ній виготовляли понад 200 кг наркотиків, які потім продавали за криптовалюту в інтернеті. Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

Учасників угруповання затримали ще навесні 2019-го, але організатори, які перебувають за межами України, продовжили налагодження своєї мережі.

"Була виявлена комп'ютерна техніка та мобільні телефони, понад 180 кг готового наркотику "сіль", вартість якого на чорному ринку становить майже $5 мільйонів. Також вилучено дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22", – уточнили в СБУ.

Нарколабораторія СБУ

Нарколабораторія СБУ

Правоохоронці затримали ще шістьох осіб, зокрема й працівників сфери IT, які забезпечували функціонування лабораторії та продаж заборонених речовин.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків становила $50 мільйонів.

Наркозбувачі з різних країн використовували Київ як "склад" для заборонених речовин, а далі переправляли їх в інші держави.

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