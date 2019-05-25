Під Києвом захопили в заручники бізнесмена: що відомо

Під Києвом група зловмисників викрала столичного бізнесмена. Інцидент трапився близько 19:30 24 травня.
Під виглядом поліцейських біля с. Ревне Київської області вони за допомогою спецсигналів зупинили позашляховик підприємця, повідомили в прес-службі поліції Київщини.
"Погрожуючи зброєю, вони витягли водія і, одягнувши йому на голову маску, посадили до себе в авто і зникли. Один з нападників зник на авто заручника", – уточнили правоохоронці.
Затримані
поліція Київщини
В області було введено план "Перехоплення", а зловмисників вдалося затримати через годину після злочину. Вони чинили опір, тому поліція вимушено застосувала зброю і звільнила чоловіка.
Затримання
поліція Київщини
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поліція Київщини
Зловмисниками виявилися кримчанин і троє уродженців Дніпропетровської області. При собі у них була підроблена форма і документи поліції, а також зброя.
Як писав OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва 16 квітня невідомі побили і викрали чоловіка. Його заштовхали в чорний Ford Transit і відвезли в невідомому напрямку.
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