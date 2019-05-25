ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Під Києвом захопили в заручники бізнесмена: що відомо

4.8тЧитати матеріал російською

Під Києвом група зловмисників викрала столичного бізнесмена. Інцидент трапився близько 19:30 24 травня.

Під виглядом поліцейських біля с. Ревне Київської області вони за допомогою спецсигналів зупинили позашляховик підприємця, повідомили в прес-службі поліції Київщини.

"Погрожуючи зброєю, вони витягли водія і, одягнувши йому на голову маску, посадили до себе в авто і зникли. Один з нападників зник на авто заручника", – уточнили правоохоронці.

Новини
У Києві "викрали" дитину: з'ясувалися несподівані деталі
Затримані

Затримані

поліція Київщини

В області було введено план "Перехоплення", а зловмисників вдалося затримати через годину після злочину. Вони чинили опір, тому поліція вимушено застосувала зброю і звільнила чоловіка.

Затримання

Затримання

поліція Київщини

Авто

Авто

поліція Київщини

Зловмисниками виявилися кримчанин і троє уродженців Дніпропетровської області. При собі у них була підроблена форма і документи поліції, а також зброя.

Як писав OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва 16 квітня невідомі побили і викрали чоловіка. Його заштовхали в чорний Ford Transit і відвезли в невідомому напрямку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
28
1
Смішно
3
Цікаво
15
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки