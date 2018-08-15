На Житомирщині трапилася смертельна ДТП: опубліковані перші фото

На Житомирщині, біля с. Ставище, 15 серпня трапилася смертельна ДТП за участі фури й легкового ВАЗ. За попередніми даними, водій вантажного Volvo на турецьких номерах виїхав на зустрічну смугу.

Внаслідок аварії загинули двоє осіб, а водій фури зник із місця НП, повідомили у прес-службі Національної поліції Житомирської області. Правоохоронці оголосили утікача в розшук і зазначили, що він може звернутися по медичну допомогу або намагатися перетнути кордон.

"Від отриманих травм загинули водій легковика, житель столиці, та його пасажир, уродженець Чернігівщини", - повідомили у поліції.

Відомо також, що зниклий водій є громадянином Туреччини 1967 року народження. Правоохоронці просять усіх, хто побачить чоловіка, схожого на водія за прикметами, повідомити до поліції.

Фото водія

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Як писав OBOZREVATEL, у Миколаєві очевидці влаштували самосуд над водієм, що збив жінку з дитиною на пішохідному переході. Після ДТП двоє перехожих підбігли до машини й почали витягати водія, водночас завдаючи ударів в обличчя.