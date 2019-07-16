Під Києвом вибухнув житловий будинок: є жертва. Фото

Під Києвом в селі Сеньківка 16 липня трапився вибух у житловому приватному будинку. В результаті події загинула одна особа.
Попередньою причиною назвали вибух газу, повідомили в пресслужбі ДСНС у Київській області.
"16 липня в 14:50 у селі Сеньківка в приватному будинку стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого загинула одна особа. Будинок зруйнований", – уточнили рятувальники.
Вибух у будинку
УНН
У ліквідації наслідків були задіяні 9 фахівців ДСНС і кілька машин спецтехніки.
Вибух що під Києвом
УНН
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, 15 червня Києві в житловому будинку по вулиці Тургенєвській прогримів сильний вибух. У сусідніх будинках вилетіли вікна, навколо відчувався сильний запах газу.
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