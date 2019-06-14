Під Києвом трапилася смертельна ДТП: що відомо

У Василькові Київської області в ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила корів. В результаті аварії загинули дві особи і тварини.

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 7 ранку 14 червня на повороті на вул. Донбасівська, повідомили в прес-службі ДСНС у Київській області.

"Під час руху водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням і зіткнувся з лінією електромережі", – уточнили рятувальники.

Загинули всі тварини ДСНС у Київській області

Авто в'їхало в стовп ДСНС у Київській області

Водій і пасажир авто загинули на місці. Їхні тіла довелося деблокувати із зім'ятої вантажівки.

Рятувальники дістали тіла ДСНС у Київській області

Місце НП Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, на сумнозвісному світлофорі Чабани – Гатне на Одеській трасі під Києвом 14 травня трапилася велика аварія за участю декількох автомобілів.

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