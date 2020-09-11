Під Києвом вантажівка влетіла у маршрутку: з'явилися деталі та фото з місця трагедії

Вікторія Довгань Кримінал 12:38, 11.09.2020 Оновлено: 13:02, 11.09.2020

Причиною масштабної ДТП в Бориспільському районі під Києвом, унаслідок якої загинуло п'ять осіб і ще 20 постраждали, ймовірно стало те, що водій вантажівки Mercedes заснув за кермом.

Як стало відомо OBOZREVATEL, доказом цього слугує відсутність гальмівного шляху фури. Серед загиблих четверо осіб померли на місці, а водія маршрутки не стало вже в лікарні. Ще 20 потерпілих було ушпиталено.

Унаслідок аварії загинуло п'ять осіб.
ТСН
На речах людей є бирки з аеропорту Бориспіль.
ТСН

Як повідомляє ТСН, вантажівка вискочила на зустрічну смугу, пробивши відбійник, і зіткнулася з легковиком і маршруткою міжміського сполучення "Київ – Кременчук". Найбільше постраждалих – це люди, які були її пасажирами.

"Уздовж дороги складають речі людей, які їхали у маршрутці. На багатьох із них є мітки "аеропорт", люди поверталися з відпочинку. Серед речей є дитячі", – повідомила кореспондентка Наталя Нагорна.

Постраждалих доставили до Бориспільської лікарні швидкої допомоги. На трасі перекрито дві смуги руху. Авто їдуть в об'їзд.

Унаслідок ДТП під Борисполем зіштовхнулися кілька машин.
ТСН
На місці трагедії працює поліція.
ТСН
Через аварію було перекрито дві смуги руху.
ТСН
Речі загиблих і постраждалих розкидало по узбіччю.
ТСН
Наслідки ДТП під Борисполем.
ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія трапилася приблизно о 03:00 11 вересня на 47-му кілометрі автодороги Київ – Харків (село Іванків Бориспільського району). На дорозі зіштовхнулися чотири транспортних засоби: дві вантажівки, мікроавтобус і легковик.

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