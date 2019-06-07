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/Кримінал

Під Києвом у результаті вибуху обгоріла дитина: перші деталі НП

1.7тЧитати матеріал російською

Під Києвом у смт Кожанка трапився вибух, внаслідок якого постраждали чоловік і його трирічний син.

В результаті вибуху газу в авто у дитини обгоріло 40% тіла, батько отримав опік рук, повідомили у прес-службі поліції Київської області.

"Газовий балон місткістю 30 л чоловік привіз за місцем проживання у своєму авто для побутових потреб. Коли припаркувався, пролунав вибух", — уточнили у поліції.

Авто

Авто

Поліція Київської області

Точну причину вибуху і можливих свідків встановлюють правоохоронці.

Як писав OBOZREVATEL, навесні 2019 року під Києвом трапився вибух у житловому будинку, в результаті чого загинула одна особа. Причиною НП став саморобний вибуховий пристрій, який планували використовувати для риболовлі.

Пізніше помер ще один потерпілий.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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