У селі Гореничі Київської області в ніч на 12 березня спалахнула пожежа у одноповерховому приватному житловому будинку, у результаті якої загинуло двоє чоловіків.

НП трапилася на вулиці Павла Тичини. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області на своєму сайті.

На місце прибули рятувальники. Вони встановили, що горів дах будинку. Спершу пожежу локалізували, а потім ліквідували.

Під Києвом у пожежі загинуло двоє чоловіків ГУ ДСНС України у Київській області

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків, 1979 та 1976 років народження. Попередньо, це заробітчани, які проводили роботи в будинку.

Причина виникнення пожежі поки що невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого у Києві спалахнула пожежа у колекторі теплотраси. Там рятувальники виявили три тіла чоловіків.

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