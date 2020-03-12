Головна Новини
12 березня • оновлено в 13:00
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Під Києвом у пожежі загинуло двоє чоловіків

1.4т
Читати матеріал російською

У селі Гореничі Київської області в ніч на 12 березня спалахнула пожежа у одноповерховому приватному житловому будинку, у результаті якої загинуло двоє чоловіків.

НП трапилася на вулиці Павла Тичини. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області на своєму сайті.

На місце прибули рятувальники. Вони встановили, що горів дах будинку. Спершу пожежу локалізували, а потім ліквідували.

Під Києвом у пожежі загинуло двоє чоловіків

Під Києвом у пожежі загинуло двоє чоловіків

ГУ ДСНС України у Київській області

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків, 1979 та 1976 років народження. Попередньо, це заробітчани, які проводили роботи в будинку.

Причина виникнення пожежі поки що невідома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого у Києві спалахнула пожежа у колекторі теплотраси. Там рятувальники виявили три тіла чоловіків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги