У вівторок, 19 листопада, у селі Литвинівка Вишгородського району Київської області, на вулиці Червона Слобода, трапилася масштабна пожежа у житловому будинку. Внаслідок НП загинув молодий чоловік.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 01:51, написала пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь розгорівся на усій площі будинку. На місці виявили тіло чоловіка 1983 року народження.

Під Києвом у масштабній пожежі загинув молодик ГУ ДСНС України у Київській області

Спершу пожежу локалізували, а потім – і ліквідували. Причина загоряння буде встановлена пізніше.

Під Києвом у масштабній пожежі загинув молодик ГУ ДСНС України у Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада у Шевченківському районі Києва, на вулиці Жилянській, 107, спалахнула пожежа у приміщенні адміністративної будівлі, яку використовували як хостел.

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