Головна Новини
19 листопада • оновлено в 14:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Під Києвом у масштабній пожежі загинув молодик

1.1т
Читати матеріал російською

У вівторок, 19 листопада, у селі Литвинівка Вишгородського району Київської області, на вулиці Червона Слобода, трапилася масштабна пожежа у житловому будинку. Внаслідок НП загинув молодий чоловік.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 01:51, написала пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь розгорівся на усій площі будинку. На місці виявили тіло чоловіка 1983 року народження.

Під Києвом у масштабній пожежі загинув молодик

Під Києвом у масштабній пожежі загинув молодик

ГУ ДСНС України у Київській області

Спершу пожежу локалізували, а потім – і ліквідували. Причина загоряння буде встановлена пізніше.

Новини
У Києві підпалили три магазини відомої мережі: страшні фото і відео
Під Києвом у масштабній пожежі загинув молодик

Під Києвом у масштабній пожежі загинув молодик

ГУ ДСНС України у Київській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада у Шевченківському районі Києва, на вулиці Жилянській, 107, спалахнула пожежа у приміщенні адміністративної будівлі, яку використовували як хостел.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги