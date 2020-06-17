Під Києвом у лісі знайшли тіла зниклих безвісти чоловіка та жінки

У Київській області в лісі знайшли закопаними тіла чоловіка та жінки, які раніше вважалися безвісти зниклими.

Як повідомляє пресслужба поліції області, обидва загиблі проживали в місті Славутич.

"Днями в поліцію надійшло повідомлення про зникнення чоловіка і жінки, жителів Славутича, які довгий час не виходили на зв'язок. За місцем проживання зниклої громадянки правоохоронці виявили сліди бурого кольору, схожі на кров і безлад", – відмічено в повідомленні.

Під Києвом в лісі знайшли закопані тіла

Глава поліції Київщини Андрій Небитов розповів, що вже встановлено особу, яка підозрюється в подвійному вбивстві. Тіла загиблих направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Під Києвом в лісі знайшли закопані тіла

Квратира загиблої

Зараз ведуться оперативно-розшукові заходи щодо затримання чоловіка, причетного до подвійного вбивства. За інформацією джерел OBOZREVATEL, поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії прочісують територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура завершила розслідування жорстокого вбивства двох дівчат у Києві.