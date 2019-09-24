Головна Новини
24 вересня • оновлено в 12:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто: відео жорсткого зіткнення

3.9т Читати матеріал російською

На окружній дорозі в Броварах (Київська область) у вівторок, 24 вересня, трапилося кілька масштабних дорожньо-транспортих пригод за участю дев'яти автомобілів.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, вночі під селом Княжичі спалахнули торф'яники, і, хоч вранці видимість стала достатньою, в обох напрямках траси відбулися аварії (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

У напрямку села фура в’їхала в легковик, водій якого загинув на місці від отриманих травм. Також зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби. Пасажира одного із них доставили до лікарні.

Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто

Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто

Поліція Київської області

Ще дві аварії з механічними ушкодженнями трапилися в напрямку Києва. Ніхто не постраждав. Столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари.

Новини
"Чорні вихідні" в Україні: серія жахливих ДТП сколихнула країну

Очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebookтакож описали першу ДТП. За їх словами, водія зім'ятого авто Daewoo Nexia затисло у транспортному засобі.

У ДТП у Броварах потрапили майже десять авто

У ДТП у Броварах потрапили майже десять авто

Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel