Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто: відео жорсткого зіткнення

На окружній дорозі в Броварах (Київська область) у вівторок, 24 вересня, трапилося кілька масштабних дорожньо-транспортих пригод за участю дев'яти автомобілів.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, вночі під селом Княжичі спалахнули торф'яники, і, хоч вранці видимість стала достатньою, в обох напрямках траси відбулися аварії (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

У напрямку села фура в’їхала в легковик, водій якого загинув на місці від отриманих травм. Також зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби. Пасажира одного із них доставили до лікарні.

Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто Поліція Київської області

Ще дві аварії з механічними ушкодженнями трапилися в напрямку Києва. Ніхто не постраждав. Столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари.

Очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebookтакож описали першу ДТП. За їх словами, водія зім'ятого авто Daewoo Nexia затисло у транспортному засобі.

У ДТП у Броварах потрапили майже десять авто Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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