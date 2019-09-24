Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто: відео жорсткого зіткнення

На окружній дорозі в Броварах (Київська область) у вівторок, 24 вересня, трапилося кілька масштабних дорожньо-транспортих пригод за участю дев'яти автомобілів.
Як повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook, вночі під селом Княжичі спалахнули торф'яники, і, хоч вранці видимість стала достатньою, в обох напрямках траси відбулися аварії (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).
У напрямку села фура в’їхала в легковик, водій якого загинув на місці від отриманих травм. Також зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби. Пасажира одного із них доставили до лікарні.
Під Києвом у ДТП потрапили майже десять авто
Поліція Київської області
Ще дві аварії з механічними ушкодженнями трапилися в напрямку Києва. Ніхто не постраждав. Столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари.
Очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebookтакож описали першу ДТП. За їх словами, водія зім'ятого авто Daewoo Nexia затисло у транспортному засобі.
У ДТП у Броварах потрапили майже десять авто
Поліція Київської області
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одеській області 21 вересня у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб.
У мережі з'явився список загиблих у аварії. А пізніше стала відома причина ДТП.
У неділю ввечері, 22 вересня, у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участі вантажівки та автобуса. Загинули 9 осіб, ще 10 або 11, за різними даними, травмувалися.
В автобусі їхали працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління". Вони поверталися з відпочинку у Карпатах. Лікарі повідомили, що життю десятьох постраждалих нічого не загрожує.
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