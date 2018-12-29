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/Кримінал

Під Києвом трапилася масштабна ДТП: багато загиблих і поранених. Кадри 18+

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Під Києвом на трасі біля смт Залісся трапилася смертельна ДТП за участі легкового авто і вантажівки. В результаті зіткнення загинуло троє осіб, ще двоє травмовані.

Як повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Київській області, водій легкового Opel з чотирма пасажирами в салоні не впорався з керуванням на слизькій дорозі і в'їхав у вантажівку, водій якої зупинився для допомоги іншому автомобілісту.

"Внаслідок зіткнення в Opel загинуло двоє жінок і один чоловік, двоє інших пасажирів доправлені в центральну лікарню і перебувають у важкому стані", — уточнили правоохоронці.

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Смертельна ДТП під Києвом

Смертельна ДТП під Києвом

Прес-служба поліції Київщини

Поліція Київщини закликала водіїв відмовитися від виїзду на авто без крайньої потреби. Якщо пересування на особистій машині уникнути не вдається, обов'язково треба користуватися ременями безпеки.

Смертельна ДТП під Києвом

Смертельна ДТП під Києвом

Прес-служба поліції Київщини

Під Києвом трапилася масштабна ДТП: багато загиблих і поранених. Кадри 18+

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ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Інформатор

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 29 грудня, на більшості автодоріг утворилися серйозні затори. Найбільше рух ускладнено при в'їздах і виїздах зі столиці.

Особливо сильні затори утворилися через численні ДТП. У центральній частині міста їх сталося відразу шість.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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