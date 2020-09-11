Під Києвом трапилася масова ДТП: п'ятеро загиблих і 14 поранених

На автодорозі поблизу села Іванків Бориспільського району Київщини 11 вересня трапилася масштабна аварія за участю чотирьох транспортних засобів – двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. У результаті 5 осіб загинуло та 20 отримали травми.

ДТП відбулася приблизно о 3-ій на 47 кілометрі автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський. Про це повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook.

За попередніми даними правоохоронців, водій DAF FT95, який рухався у бік столиці, здійснив зіткнення із Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Смертельна ДТП трапилася на трасі Київ – Харків – Довжанський

Спершу повідомлялося про 13 постраждалих у ДТП. Однак згодом у поліції Київщини уточнили, що травми різного ступеня тяжкості в аварії отримали 20 осіб – їх доставили до лікарні.

У ДТП зіткнулися фура, мікроавтобус і два легкові авто

На місці продовжували працювати медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуючи всі обставини аварії. Зі свого боку патрульні поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху на місці ДТП.

У результаті аварії померло 5 осіб, ще 20 отримали поранення

"Просимо учасників дорожнього руху врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху та жестів регулювальника", – закликали правоохоронці.

Повідомлення поліції. Facebook патрульна поліція Київської області

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