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/Кримінал

Під Києвом трапилася масштабна ДТП з маршруткою: багато загиблих

21тЧитати матеріал російською

Під Києвом, у місті Обухів, трапилася смертельна ДТП із маршрутним автобусом та легковим автомобілем. За попередніми даними, загинули троє осіб.

Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, всі загиблі їхали в "легковику". Крім цього, травми різного ступеня тяжкості отримали четверо пасажирів автобуса (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Автомобіль ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою рейсу "Обухів-Матяшівка", – уточнили правоохоронці.

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ДТП

ДТП

Facebook Дзеркало Обухова

За словами медиків, отримані пасажирами травми не несуть загрозу для життя.

Місце ДТП

Місце ДТП

Facebook Дзеркало Обухова

Свідки аварії запевняють, що "Запорожець" їхав на високій швидкості.

Під Києвом трапилася масштабна ДТП з маршруткою: багато загиблих

Facebook Дзеркало Обухова

Приблизне місце аварії

Приблизне місце аварії

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Як писав OBOZREVATEL, у Києві вночі 1 січня відбулася вогняна аварія із потерпілими. ДТП трапилася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.

Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожню огорожу, після чого авто спалахнуло.

Дивіться відео за темою:

Місце
Україна
Тег
ДТП
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Это радует чем меньше хахлов тем лучше
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