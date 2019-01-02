Під Києвом трапилася масштабна ДТП з маршруткою: багато загиблих

Під Києвом, у місті Обухів, трапилася смертельна ДТП із маршрутним автобусом та легковим автомобілем. За попередніми даними, загинули троє осіб.
Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, всі загиблі їхали в "легковику". Крім цього, травми різного ступеня тяжкості отримали четверо пасажирів автобуса (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Автомобіль ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою рейсу "Обухів-Матяшівка", – уточнили правоохоронці.
ДТП
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За словами медиків, отримані пасажирами травми не несуть загрозу для життя.
Місце ДТП
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Свідки аварії запевняють, що "Запорожець" їхав на високій швидкості.
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Приблизне місце аварії
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Як писав OBOZREVATEL, у Києві вночі 1 січня відбулася вогняна аварія із потерпілими. ДТП трапилася на розв'язці біля ринку "Колібріс" у Святошинському районі.
Водій легкового автомобіля Renault Clio на "єврономерах" не впорався із керуванням і врізався у дорожню огорожу, після чого авто спалахнуло.
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