Під Києвом трапилася смертельна ДТП: рух обмежено

На Житомирській трасі, на в'їзді у Київ, вранці 24 червня трапилася ДТП з двома фурами. За попередньою інформацією, загинув один із водіїв.

Аварія відбулася в районі розвороту на с. Білогородка, повідомили OBOZREVATEL очевидці, які також надіслали фото НП. На знімках видно, що в однієї з вантажівок розбита кабіна. Обставини трагедії уточнюються.

У результаті ДТП утворився затор довжиною в декілька кілометрів. Проїзд можливий лише однією смугою.

Від удару кабіна однієї з вантажівок перетворилася на купу металу

На дорозі утворився великий затор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області в лобовій аварії загинула сім'я з 10-річною дівчинкою. За кермом одного з авто перебував співробітник поліції. Силовик був узятий під варту, але згодом суд випустив його під заставу.

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