Під Києвом трапилась масштабна ДТП із фурою: опубліковані фото

У Київській області у тягача DAF відірвався контейнер, в результаті чого на ділянці утворився серйозний затор.

ДТП трапилась 24 жовтня на 125 км траси Київ – Одеса поблизу селища Ставище. Про це інформує патрульна поліція Київської області.

На опублікованих фото видно, що в результаті ДТП контейнер зніс відбійник і злетів у кювет, при цьому сама вантажівка залишився на проїжджій частині.

ДТП у Київській області

Обставини події встановлюються. Також поки невідомо, чи є постраждалі в результаті аварії.

ДТП у Київській області

ДТП у Київській області

На трасі утворився затор Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL в ніч на 24 жовтня в Рівненській області біля села Федорівка Сарненського району зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка. В результаті ДТП другий водій, який перебував з правій частині автобуса, загинув на місці.

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