Втекли на Porsche: під Києвом трапилося зухвале пограбування

У селі Софійська Борщагівка Київської області вчинили напад на пункт обміну валют. Зловмисники забрали велику суму коштів.

Злочин трапився вранці 17 вересня, повідомило джерело OBOZREVATEL. За попередньою інформацією, бандити напали на касира, душили його, після чого забрали гроші (за деякими даними – 30 тисяч доларів) і зникли на позашляховику Porsche Cayenne білого кольору.

Поліція ввела план "Перехоплення". Всі обставини події встановлюються.

Місце НП Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва був пограбований ювелірний магазин. У приміщення зайшов чоловік зі зброєю, який вимагав у продавців не чинити опору, після чого розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси і зник.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал