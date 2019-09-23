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23 вересня • оновлено в 12:28
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/ Кримінал

Під Києвом трапилася страшна потрійна ДТП: є жертви

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У Київській області на 59-му кілометрі дороги Київ – Харків трапилася ДТП з трьома загиблими.

Як повідомляє Нацполіція області, аварія відбулася біля села Бзів Баришівського району.

"Рухаючись у напрямку Харкова швидкісною трасою вантажівка зіткнулася із припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом. Від удару той наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього. Врізавшись в автобус, винуватця ДТП протягло вперед і він в’їхав і зчепився ще з одним автомобілем обабіч дороги", – йдеться в повідомленні.

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Двоє осіб від отриманих травм померли на місці, третя померла у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Нині поліція встановлює причини трагічної аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки й автобуса, де загинули 9 осіб.

Також у Києві жінка-водійка легкового Ford, рухаючись заднім ходом дворовою територією, задавила пішохода.

У Києві на площі Шевченка вантажівка на смерть збила пішохідку.

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Теми
ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто Національна поліція України
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Идиот за рулем-убийца.
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