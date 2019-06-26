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Під Києвом трапилася масштабна ДТП: перші подробиці

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На Одеській трасі під Києвом трапилася ДТП за участі легкового автомобіля і вантажівки. В результаті рух на ділянці було практично повністю блоковано.

Як повідомили OBOZREVATEL водії, аварія відбулася вранці 26 червня біля повороту на с. Саливонки.

"За попередньою інформацією, водій вантажівки Renault зіткнувся із легковим автомобілем, після чого фура перекинулася. Про постраждалих невідомо. Знаю, що водій фури живий, очевидці аварії допомогли йому вибратися з кабіни", — розповів наш співрозмовник.

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Внаслідок того, що частина автодороги перекрита через ремонт, у результаті аварії рух по Одеській трасі виявився практично блокованим в обидва напрямки.

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

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ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирській трасі на в'їзді до Києва вранці 24 червня трапилася ДТП із двома фурами. В результаті загинув один із водіїв.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської областіВійна на дорогах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтокримінал
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