Під Києвом трапилася аварія з двома маршрутками: є постраждалі

У Боярці Київської області 4 червня зіткнулися дві маршрутки з пасажирами і легкова Skoda з причепом. Відомо про велику кількість постраждалих, їхній стан уточнюється.

Аварія трапилася на перехресті вул. Незалежності і Богдана Хмельницького, пише Telegram-канал "Київ Оперативний".

"Масштабна ДТП з багатьма постраждалими сталася у Боярці. Зіткнулися дві маршрутки і Skoda. На місці працювали рятувальники ДСНС, лікарі та правоохоронці", – уточнили в соцмережі.

Аварія в Боярці Telegram "Київ Оперативний"

ДТП з маршрутками Telegram "Київ Оперативний"

На знімках з місця аварії видно, що одна з маршруток має номер 720, яка їздить до ТРЦ "Україна" на проспекті Перемоги. У автобуса повністю вилетіло лобове скло.

Аварія Telegram "Київ Оперативний"

Приблизне місце аварії Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у березні під Києвом в селі Гнідин пасажирський автобус №753 протаранив легковик. В аварії постраждали дві особи.

За попередніми даними, легкова Skoda вилетіла на зустрічну смугу, де і відбулося зіткнення. На момент ДТП в маршрутці перебувало семеро пасажирів.

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