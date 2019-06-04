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/Кримінал

Під Києвом трапилася аварія з двома маршрутками: є постраждалі

1.4тЧитати матеріал російською

У Боярці Київської області 4 червня зіткнулися дві маршрутки з пасажирами і легкова Skoda з причепом. Відомо про велику кількість постраждалих, їхній стан уточнюється.

Аварія трапилася на перехресті вул. Незалежності і Богдана Хмельницького, пише Telegram-канал "Київ Оперативний".

"Масштабна ДТП з багатьма постраждалими сталася у Боярці. Зіткнулися дві маршрутки і Skoda. На місці працювали рятувальники ДСНС, лікарі та правоохоронці", – уточнили в соцмережі.

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Аварія в Боярці

Аварія в Боярці

Telegram "Київ Оперативний"

ДТП з маршрутками

ДТП з маршрутками

Telegram "Київ Оперативний"

На знімках з місця аварії видно, що одна з маршруток має номер 720, яка їздить до ТРЦ "Україна" на проспекті Перемоги. У автобуса повністю вилетіло лобове скло.

Аварія

Аварія

Telegram "Київ Оперативний"

Приблизне місце аварії

Приблизне місце аварії

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у березні під Києвом в селі Гнідин пасажирський автобус №753 протаранив легковик. В аварії постраждали дві особи.

За попередніми даними, легкова Skoda вилетіла на зустрічну смугу, де і відбулося зіткнення. На момент ДТП в маршрутці перебувало семеро пасажирів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Сладкая Катя
Сладкая Катя
Cпaсибо тoмy, кто пoкaзал мнe пpeкрacный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁2bupx7w Пpoсто пpойдя опрос пoлyчилa пoчти пoлyгoдовую зарплатy)) Пользуйтесь, пoкa есть возможность=)
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