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Під Києвом спалили магазин кандидата в народні депутати: перші фото

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Під Києвом невідомі підпалили магазин депутата Київської обласної ради, кандидата в народні депутати, ім'я якого не розголошується.

41-річний мешканець села Шпитьки виявив свій продуктовий магазин згорілим вранці 9 липня, повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

"В результаті пожежі пошкоджено 40 квадратних метрів магазину, майно і товар. Встановлюється сума збитку", – уточнили правоохоронці.

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Згорілий магазин

Згорілий магазин

Під Києвом підпалили магазин депутата

Під Києвом підпалили магазин депутата

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею за умисне знищення і пошкодження майна.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом в одному з сіл Обухівського району група невідомих скоїла розбійний напад на будинок народного депутата Олега Недава, який покинув партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 6 червня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Закон Порядок
Закон Порядок
вы главное партию скажите.а народ зажжет глаголом.
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Закон Порядок
Закон Порядок
а то не понятно он за белых или за красных.намекните.;););)
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