Під Києвом спалили магазин кандидата в народні депутати: перші фото

Під Києвом невідомі підпалили магазин депутата Київської обласної ради, кандидата в народні депутати, ім'я якого не розголошується.
41-річний мешканець села Шпитьки виявив свій продуктовий магазин згорілим вранці 9 липня, повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.
"В результаті пожежі пошкоджено 40 квадратних метрів магазину, майно і товар. Встановлюється сума збитку", – уточнили правоохоронці.
Згорілий магазин
Під Києвом підпалили магазин депутата
Поліція зареєструвала кримінальне провадження за статтею за умисне знищення і пошкодження майна.
Як писав OBOZREVATEL, під Києвом в одному з сіл Обухівського району група невідомих скоїла розбійний напад на будинок народного депутата Олега Недава, який покинув партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 6 червня.
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