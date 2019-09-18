Під Києвом спалили будинок Гонтаревої: відео з висоти пташиного польоту

У мережі з'явилося відео спаленого будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом із висоти пташиного польоту.

Пожежа трапилася приблизно о 3-й годині ночі 17 вересня. На Youtube-каналі "Стоп корупції" опублікували ролик із місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці почали розглядати версію про навмисний підпал.

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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