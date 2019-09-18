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18 вересня • оновлено в 10:49
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Під Києвом спалили будинок Гонтаревої: відео з висоти пташиного польоту

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У мережі з'явилося відео спаленого будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом із висоти пташиного польоту.

Пожежа трапилася приблизно о 3-й годині ночі 17 вересня. На Youtube-каналі "Стоп корупції" опублікували ролик із місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці почали розглядати версію про навмисний підпал.

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

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Під Києвом спалили будинок Гонтаревої: відео з висоти пташиного польоту

Дивіться відео за темою:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа національний банк України
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