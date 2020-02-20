У селищі Козин Київської області невідомі спалили автомобіль президента Федерації підводного спорту і підводної діяльності України Станіслава Предко.

Випадок стався 19 лютого о 02:45 поруч з будинком потерпілого. Про це OBOZREVATEL повідомив сам Станіслав Предко (для перегляду відео, проскрольте вниз).

За його словами, зловмисники облили займистою рідиною, а потім підпалили автомобіль Ford S-Max, який він придбав лише у грудні.

"Спочатку ми намагалися загасити вогонь самотужки. Використовували три вогнегасника. Але безрезультатно. Полум'я проникло в салон", – розповів він.

Невідомі спалили автомобіль Предко

Рятувальники, за словами Предко, приїхали хвилин через 40. До того моменту автомобіль вигорів майже повністю.

Загасити полум'я самотужки у власника транспорту не вийшло

Чоловік пов'язує підпал з діяльністю на посаді президента Федерації. Каже, раніше від участі в міжнародних змагань на час були відсторонені кілька людей. Причина – їх поведінка. Про відсторонення люди були проінформовані належним чином.

"Потім мені почали приходити СМС-повідомлення з одного інтернет-ресурсу. Також був дзвінок одного з тих людей. Говорив зі мною на високих тонах, а потім кинув трубку", – розповів Предко.

Станіслав Предко

Прессекретарка поліції Київської області Віталія Грохольська повідомила OBOZREVATEL, що кримінальне провадження відкрито за ст. 194 ч. 2 Кримінального кодексу України (підпал).

"На даний момент проводяться необхідні слідчі дії", – зазначила вона.

Під Києвом спалили авто

Під Києвом спалили авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Коцюбинське Київської області підпалили два автомобілі, один з яких – депутата Ірпінської міської ради Богдана Слюсаренко.

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