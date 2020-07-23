Під Києвом розстріляли бізнесмена на очах у 7-річного сина – ЗМІ

Під Києвом кілери розстріляли столичного бізнесмена Ігоря Плекана.

Як передають "Факти" з посиланням на сюжет програми "Надзвичайні новини", 44-річний чоловік, віцепрезидент боксерського клубу разом із 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району.

За даними журналістів, недалеко від залізничного переїзду невідомі нібито вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів. В автомобіль потрапило мінімум чотири кулі, проте він встиг з'їхати з дороги в поле і зупинився через 300 метрів.

Поранення чоловіка виявилися смертельними. Хлопчикові ж кілери дали шанс врятуватися, наказавши бігти. Дитина втекла додому, а пізніше показала матері, де шукати батька.

Ігор Плекан

За словами дружини, погрози чоловікові від невідомих надходили регулярно, проте він весь час її заспокоював.

Відзначимо, що вбивство, судячи з відеосюжету, нібито сталося ще вдень, проте до ночі 23 липня офіційного підтвердження від правоохоронців так і не з'явилося.

Ігор Плекан

Як писав OBOZREVATEL, у селищі Затока Одеської області п'яний чоловік із рушниці розстріляв місцеве подружжя підприємців. Загиблим було 50 і 44 роки.