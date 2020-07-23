Під Києвом розстріляли бізнесмена на очах у 7-річного сина – ЗМІ

Кирило Лютий Кримінал 00:25, 24.07.2020 Оновлено: 00:37, 24.07.2020

Під Києвом кілери розстріляли столичного бізнесмена Ігоря Плекана.

Як передають "Факти" з посиланням на сюжет програми "Надзвичайні новини", 44-річний чоловік, віцепрезидент боксерського клубу разом із 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району.

За даними журналістів, недалеко від залізничного переїзду невідомі нібито вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів. В автомобіль потрапило мінімум чотири кулі, проте він встиг з'їхати з дороги в поле і зупинився через 300 метрів.

Поранення чоловіка виявилися смертельними. Хлопчикові ж кілери дали шанс врятуватися, наказавши бігти. Дитина втекла додому, а пізніше показала матері, де шукати батька.

Ігор Плекан

За словами дружини, погрози чоловікові від невідомих надходили регулярно, проте він весь час її заспокоював.

Відзначимо, що вбивство, судячи з відеосюжету, нібито сталося ще вдень, проте до ночі 23 липня офіційного підтвердження від правоохоронців так і не з'явилося.

Ігор Плекан

Як писав OBOZREVATEL, у селищі Затока Одеської області п'яний чоловік із рушниці розстріляв місцеве подружжя підприємців. Загиблим було 50 і 44 роки.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

З тіла загиблого медика вирізали кістки, а морпіх стік кров'ю – ООС

Зеленський вірить у повне припинення вогню на Донбасі: слово за "нормандською четвіркою"

Полтавський "терорист" звільнив заручника і втік

Голлівудський актор Джеймс Белуші став "конопляним" фермером

Зеленський – про бої на Донбасі: ми завжди відповідаємо і дуже потужно