Під Києвом розстріляли бізнесмена на очах у 7-річного сина – ЗМІ

Під Києвом кілери розстріляли столичного бізнесмена Ігоря Плекана.

Як передають "Факти" з посиланням на сюжет програми "Надзвичайні новини", 44-річний чоловік, віце-президент боксерського клубу разом з 7-річним сином їхав на дачу в селі Артемівка Бориспільського району.

За даними журналістів, недалеко від залізничного переїзду невідомі нібито вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів. В автомобіль потрапило мінімум чотири кулі, проте він встиг з'їхати з дороги в поле і зупинився через 300 метрів.

Поранення чоловіка виявилися смертельними. Хлопчикові ж кілери дали шанс врятуватися, наказавши бігти. Дитина втекла додому, а пізніше показала матері, де шукати батька.

Ігор Плекан

За словами дружини, погрози чоловікові від невідомих надходили регулярно, проте він весь час її заспокоював.

Відзначимо, що вбивство нібито сталося ще вдень, проте до ночі 23 липня офіційного підтвердження від правоохоронців або від представників інших ЗМІ так і не з'явилося.

Ігор Плекан

Як писав OBOZREVATEL, в селищі Затока Одеської області п'яний чоловік з рушниці розстріляв місцевих подружжя-підприємців. Загиблим було 50 і 44 роки.