Під Києвом розкрили мережу забудовників-шахраїв: список ЖК

У Київській області в м. Ірпінь розкрили злочинну схему недобросовісних забудовників, які заморозили будівництва декількох житлових комплексів.

Це – ЖК "Фрешсіті", "Панорамний 2" і "Княжий двір", повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook. 19 серпня у підозрюваних в організації та участі в схемі провели обшуки.

"Потерпілих від дій шахраїв понад 1500. Нанесено збитків більш ніж на 80 000 000 грн", – повідомив він.

Директору і бухгалтеру компанії, які брали у інвесторів гроші, оголосять про підозру в шахрайстві. Організатор схеми втік закордон, йому підозра оголоситься заочно, після чого його екстрадують.

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Імітація приміщень Facebook Андрій Нєбитов

Обдурили інвесторів декількох ЖК Facebook Андрій Нєбитов

Під Києвом розкрили шахраїв Facebook Андрій Нєбитов

Для виманювання грошей "забудовник" показував потенційним покупцям муляжі приміщень. Замість басейну на підлозі була розстелена синя тканина.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2017 року будівельна корпорація, що має всі ознаки піраміди, знову опинився в центрі скандалу. 17 вересня екснародна депутатка Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

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