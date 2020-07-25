Під Києвом розбився автобус, який повертався з моря: багато постраждалих, є жертва

У суботу, 25 липня, в Київській області в селі Семиполки зіткнулися автобус, вантажівка і легковик. У результаті ДТП є загиблий і травмовані.

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції області, аварія трапилася близько 6-ї ранку на 54 км автодороги Київ-Чернігів.

"За попередніми даними, водій авто Volkswagen, рухаючись у напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN. Від зіткнення у вантажівки сталося пошкодження колеса, в результаті чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу і скоїло зіткнення з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з'їхав на узбіччя і перекинувся", – йдеться в повідомленні.

Попередньо дев'ять пасажирів автобуса отримали травми та були шпиталізовані до лікарні. Портал "ДТП. Київ" пише, що в автобусі їхали сім'ї з дітьми.

"6 карет швидкої допомоги надавали допомогу. Дитина з осколками скла в очах і її мати із закритим черепно-мозковим пошкодженням та пошкодженням хребта були доставлені першими в лікарню", – йдеться в інформації.

Зараз справою займатимуться слідчі, які встановлять механізм скоєння дорожньо-транспортної пригоди та з’ясують усі деталі події.

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