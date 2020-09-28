Під Києвом п'яний водій протаранив Tesla з дитиною всередині і маршрутку. Відео

У неділю, 27 вересня, в селі Гатне під Києвом водій Toyota Prado протаранив кілька авто, після чого влетів на парковку Мегамаркета, де врізався в паркан.

Як повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook, позашляховик із донецькою реєстрацією неодноразово здійснював аварійні ситуації, зокрема, вдарив Tesla з дитиною всередині і маршрутку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зупинити його вдалося тільки коли він потрапив на парковку Мегамаркета, врізався в паркан і вже без колеса не міг звідти виїхати, свідки розбивали скло", – йдеться в повідомленні.

Водій виявився в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Нові Петрівці під Києвом оголений до пояса чоловік влаштував ДТП за кермом Audi. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і намагався втекти під час затримання.